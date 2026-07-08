«Φρένο» στις αγορές από Temu και Shein βάζει ο δασμός των 3 ευρώ της ΕΕ

Προσωρινή επιβράδυνση στις μαζικές αγορές προϊόντων που διακινούνται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, κυρίως από τις κινεζικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες Temu και Shein, παρατηρείται στην Ελλάδα, μια εβδομάδα μετά την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο δασμός των 3 ευρώ τέθηκε επίσημα σε ισχύ την 1η Ιουλίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αφορά στα μικροδέματα που εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών από τρίτες χώρες.

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