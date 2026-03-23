Fuel Pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς πληρώνεται το voucher

Με διευρυμένα κριτήρια που καλύπτουν 3 έως 4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων, επιστρέφει το fuel pass. Σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου, η πλατφόρμα στο gov.gr αναμένεται να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα, ενώ οι πρώτες πληρωμές των vouchers θα έχουν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου.

Το μέτρο αφορά το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου (με λήξη στις 30 Μαΐου 2026), ωστόσο ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν. Ακολουθούν αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για να δείτε αν είστε δικαιούχοι και πόσα χρήματα θα λάβετε.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το νέο Fuel Pass σχεδιάστηκε με αυξημένα εισοδηματικά όρια για να καλύψει μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν τα εξής όρια στο ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα:

Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι: Έως 35.000 ευρώ. (Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί).

Μονογονεϊκές Οικογένειες: Έως 39.000 ευρώ. (Με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο).

Τα ποσά της επιδότησης (Ανά δίμηνο)

Η κυβέρνηση δίνει ένα «μπόνους» 10 ευρώ σε όσους επιλέξουν την έκδοση ψηφιακής κάρτας στο κινητό τους (smartphone), έναντι της παραδοσιακής κατάθεσης των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN).

Για Ιδιοκτήτες Αυτοκινήτων (Ι.Χ.):

Ηπειρωτική Ελλάδα: 50€ με ψηφιακή κάρτα (40€ στην τράπεζα).

Νησιωτική Ελλάδα: 60€ με ψηφιακή κάρτα (50€ στην τράπεζα).

Για Ιδιοκτήτες Μοτοσυκλετών:

Ηπειρωτική Ελλάδα: 30€ με ψηφιακή κάρτα (25€ στην τράπεζα).

Νησιωτική Ελλάδα: 35€ με ψηφιακή κάρτα (30€ στην τράπεζα).

Πού χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Μια σημαντική καινοτομία του Fuel Pass 2026 είναι ότι η ψηφιακή κάρτα δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά βενζίνης ή πετρελαίου. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα:

Σε όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Για πληρωμή εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).

Για πληρωμή διαδρομών με ταξί.

Οι προϋποθέσεις για την αίτηση στο gov.gr

Η διαδικασία θα είναι απλή και θα γίνεται ψηφιακά. Για να λάβετε την ενίσχυση, θα πρέπει να δηλώσετε το όχημά σας στην πλατφόρμα, εφόσον ισχύουν τα παρακάτω:

Πρέπει να έχετε ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όχημα ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing).

Το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία (να μην είναι σε ακινησία).

Το όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο.

Πρέπει να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, και αντίστοιχα, κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο άτομο (ακόμα και αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες).