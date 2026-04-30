Fuel Pass: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις - Μέχρι ποια ώρα καταβάλλονται

Καλά θα κάνουν να «τρέξουν» για να προλάβουν οι τυχόν ενδιαφερόμενοι για το Fuel Pass, καθώς σήμερα Πέμπτη (30/04), λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για την επιδότηση στα καύσιμα.

Η πλατφόρμα βέβαια θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ τους, μέχρι τις 23:59 πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η επιδότηση για τους δικαιούχους του Fuel Pass 2026 είναι:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Fuel Pass - Τα κριτήρια για τους δικαιούχους

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Τα κριτήρια (φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, με οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο) καλύπτουν το 75% των οδηγών.

Σημειώνεται ότι το Fuel Pass 2026 δίνεται σε όλους τους δικαιούχους με ΙΧ αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι όσοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με κινητήρες ντήζελ θα έχουν διπλή ενίσχυση, δηλαδή την επιδότηση 20 λεπτών στο ντήζελ και το fuel pass.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία για τη μέση κατανάλωση καυσίμων ανά την Ελλάδα. (70 λίτρα το μήνα), τα 50 ευρώ του fuel pass αντιστοιχούν σε επιδότηση περίπου 36 λεπτά το λίτρο.

Βήμα-βήμα η αίτηση για το Fuel Pass

Οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Στη συνέχεια:

Επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους

Επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση

Δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί:

μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας , επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους

, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης , με δήλωση του IBAN.

, με δήλωση του IBAN. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.