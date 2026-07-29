Γιατί κάθε Απρίλιο σημειώνεται boom προσλήψεων - Ποιοι κλάδοι «είδαν» αυξήσεις μισθών

Ενίσχυση της απασχόλησης αλλά συγκρατημένες αυξήσεις μισθών φανερώνουν τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα του ΚΕΠΕ για τις ροές μισθωτής απασχόλησης, που αφορούν το πρώτο 4μηνο του 2026.
Σύμφωνα με την έρευνα του Κέντρου, οι ροές ακολούθησαν την αναμενόμενη πορεία, δηλαδή διατήρησαν το ίδιο πρόσημο και τους τέσσερις πρώτους μήνες του έτους.
Έτσι, ο Ιανουάριος κατέγραψε μείωση των μισθωτών, κοντά στον μέσο όρο της περιόδου 2013-2024 και λίγο μεγαλύτερη από το 2025 (περίπου 3,3 χιλ.), ενώ οι υπόλοιποι μήνες αυξήσεις.
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