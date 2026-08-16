Γιατί τα ηλεκτρονικά απόβλητα μετατρέπονται σε χρυσωρυχεία για τη βιομηχανία

Η εκρηκτική ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των ψηφιακών υποδομών αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιμετωπίζει ακόμη και τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, σκληροί δίσκοι, καλώδια, μπαταρίες και ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν αποτελούν πλέον μόνο ένα ταχέως αυξανόμενο ρεύμα αποβλήτων.

Μετατρέπονται σε μια δυνητική εγχώρια πηγή λιθίου, κοβαλτίου, νικελίου, χαλκού και σπάνιων γαιών, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να περιορίσει μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της: την εξάρτησή της από τρίτες χώρες για τις πρώτες ύλες πάνω στις οποίες στηρίζεται η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

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