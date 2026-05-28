Η Ελβετία δεν είναι πια η ακριβότερη χώρα του κόσμου

Η Ισλανδία έγινε και πάλι η πιο ακριβή χώρα του κόσμου, ξεπερνώντας την Ελβετία για πρώτη φορά μετά από χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδει το Bloomberg.
Ειδικότερα, το επίπεδο τιμών στην Ισλανδία ξεπερνά κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες εκείνο της Ελβετίας, όπως αναφέρει ο οικονομολόγος του συνδικαλιστικού σωματείου Viska, Vilhjalmur Hilmarsson, ο οποίος χρησιμοποίησε στοιχεία από τη Eurostat και την κεντρική τράπεζα της Ισλανδίας. Σύμφωνα με την Eurostat, οι τιμές στην Ισλανδία είχαν ξεπεράσει για τελευταία φορά τις ελβετικές το 2018.
