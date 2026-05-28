Η Ελβετία δεν είναι πια η ακριβότερη χώρα του κόσμου

Η Ισλανδία έγινε και πάλι η πιο ακριβή χώρα του κόσμου, ξεπερνώντας την Ελβετία για πρώτη φορά μετά από χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδει το Bloomberg.

Ειδικότερα, το επίπεδο τιμών στην Ισλανδία ξεπερνά κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες εκείνο της Ελβετίας, όπως αναφέρει ο οικονομολόγος του συνδικαλιστικού σωματείου Viska, Vilhjalmur Hilmarsson, ο οποίος χρησιμοποίησε στοιχεία από τη Eurostat και την κεντρική τράπεζα της Ισλανδίας. Σύμφωνα με την Eurostat, οι τιμές στην Ισλανδία είχαν ξεπεράσει για τελευταία φορά τις ελβετικές το 2018.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr