Η οικονομική πολιτική του Τραμπ «κλονίζει» τη Wall Street

Η ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα είχε η επιβολή πλαφόν 10% στα επιτόκια των πιστωτικών κρατών έφερε στα «κόκκινα» τη Wall Street.

Απώλειες κατέγραψε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις που θα είχε η επιβολή πλαφόν 10% στα επιτόκια των πιστωτικών κρατών, την οποία ζήτησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.

Έτσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Wall Street, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 398,21 μονάδων (–0,80%), στις 49.191,99 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 24,03 μονάδων (–0,10%), στις 23.709,87 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 13,53 μονάδων (–0,19%), στις 6.963,74 μονάδες.

