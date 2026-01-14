Η οικονομική πολιτική του Τραμπ «κλονίζει» τη Wall Street

Απώλειες κατέγραψε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις που θα είχε η επιβολή πλαφόν 10% στα επιτόκια των πιστωτικών κρατών, την οποία ζήτησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.
Έτσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Wall Street, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 398,21 μονάδων (–0,80%), στις 49.191,99 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 24,03 μονάδων (–0,10%), στις 23.709,87 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 13,53 μονάδων (–0,19%), στις 6.963,74 μονάδες.
- Τι κατέθεσε ο πατέρας της 16χρονης: Πού πιστεύουν οι Αρχές ότι βρίσκεται η Λόρα
- Όλα ανοιχτά με το συμβόλαιο του Γιώργου Λιάγκα: Το τέλος σαν σενάριο και η πιθανή μετακίνηση
- Σε αυτό το σημείο ανοίγει το γυμναστήριο του Τάιλερ Μακμπέθ - Πόσο θα είναι η μηνιαία συνδρομή
- Survivor: «Αυτό που βλέπεις είναι 100% ο Gio - Θέλει να τον θυμούνται σαν τον Μέγα Αλέξανδρο» λέει η σύντροφός του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.