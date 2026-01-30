Η περιοχή στην Αθήνα όπου νοικιάζεται διαμέρισμα 50 τ.μ για 1.100 ευρώ

Μια κλεφτή ματιά να ρίξει κανείς στις ιστοσελίδες όπου αναρτώνται διαμερίσματα προς ενοικίαση στην Αττική, θα διαπιστώσει τις απλησίαστες τιμές που κυριαρχούν στις περισσότερες περιοχές, τόσο που σπάνια πλέον θα βρεθεί ενοίκιο κάτω από 600 ευρώ τον μήνα για μόλις 50 τετραγωνικά.

Καθόλου ασυνήθιστες δεν είναι οι περιπτώσεις όπου μισθωτήρια ξεπερνούν μάλιστα τα 1.100 ευρώ. Στην εκπομπή Newsroom της EΡΤ παρουσιάστηκαν πίνακες που δείχνουν ενοίκια δύο ταχυτήτων στην χώρα, με την περιοχή της πρωτεύουσας να είναι εκτός συναγωνισμού. Αντίθετα, στην επάρχια επικρατούν λογικότερες τιμές.

Σχολιάζοντας το θέμα στην εκπομπή, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσιτών, Κοσμάς Θεοδωρίδης μίλησε για περιορισμένη προσφορά που ανεβάζει τα κόστη, ενώ από την πλευρά του ο Θεόδωρος Καρυώτης Εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης ζήτησε να μπει πλαφόν στα ενοίκια.

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν ενδεικτικά κάποια από τα ενοίκια που μπορεί να βρει κάποιος που αναζητήσει σπίτι σε περιοχές της Αθήνας, αλλά και σε μεγάλες πόλεις της επαρχίας σε διαμερίσματα με εμβαδόν μεταξύ 50 και 60 τετραγωνικών μέτρων.

Αττική

Αιγάλεω: Διαμέρισμα 50 τμ προς 500€/μήνα

Διαμέρισμα 50 τμ προς 500€/μήνα Πειραιάς: Διαμέρισμα 50 τμ προς 600€/μήνα

Διαμέρισμα 50 τμ προς 600€/μήνα Καλλιθέα (Αθήνα) : Διαμέρισμα 51 τμ προς 750 €/μήνα

: Διαμέρισμα 51 τμ προς 750 €/μήνα Χαλάνδρι: Διαμέρισμα 60 τμ προς 940 €/μήνα

Διαμέρισμα 60 τμ προς 940 €/μήνα Κολωνάκι (Λυκαβηττός): Διαμέρισμα 50 τμ προς 1.100 €/μήνα

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη (Κέντρο): Διαμέρισμα 52 τμ προς 480€/μήνα

Διαμέρισμα 52 τμ προς 480€/μήνα Πάτρα (Κέντρο): Διαμέρισμα 51 τμ προς 550€/μήνα

Διαμέρισμα 51 τμ προς 550€/μήνα Ιωάννινα: Διαμέρισμα 55 τμ προς 470 €/μήνα

Διαμέρισμα 55 τμ προς 470 €/μήνα Αλεξανδρούπολη: Διαμέρισμα 53 τμ προς 450 €/μήνα

Διαμέρισμα 53 τμ προς 450 €/μήνα Καλαμάτα: Διαμέρισμα 55 τμ προς 550 €/μήνα