Η σύνταξη των 865 ευρώ οδήγησε πίσω στη δουλειά 300.000 συνταξιούχους

Στους 300.000 «εκτοξεύθηκε» ο αριθμός των εργαζόμενων συνταξιούχων μέσα σε δύο χρόνια, λόγω του χαμηλού ύψους της μέσης σύνταξης του ΕΦΚΑ (865 ευρώ/μήνα).

Στους 300.000 «εκτοξεύθηκε» ο αριθμός των εργαζόμενων συνταξιούχων μέσα σε δύο χρόνια (από 250.000 που ήταν πρόσφατα), καθώς το χαμηλό ύψος της μέσης σύνταξης του ΕΦΚΑ (865 ευρώ/μήνα) ωθεί ολοένα και περισσότερους να αναζητήσουν ένα επιπλέον εισόδημα παράλληλα με τη σύνταξη.

Από 1η/1/2024 που άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και η οριζόντια μείωση 30% επί της σύνταξης αντικαταστάθηκε από παρακράτηση 10% επί των εισοδημάτων από την εργασία, οι συνταξιούχοι που επέστρεψαν πίσω στη εργασία τους και γράφτηκαν στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ από 30.000 έφτασαν τις 300.000.

