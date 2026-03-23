Χούπας πριν τη δίκη: «Έχω κάνει μήνυση κατά του μακελάρη των Τεμπών, αλλά μένει στο συρτάρι»

Ο Χρήστος Χούπας, πατέρας θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, μίλησε σε δημοσιογράφους έξω από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην ΤΕΙ Λάρισας), ενημερώνοντας πως έχει κάνει μήνυση στον τότε υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

«Προσωπικά, έχω κάνει μήνυση κατά του μακελάρη των Τεμπών ή αλλιώς της ντροπής του νομού Σερρών» επεσήμανε ο κ. Χούπας, ο οποίος έχασε την κόρη του, Ελπίδα, στο δυστύχημα.

«Και τη μήνυση την κρατά ο πρόεδρος της Βουλής στο συρτάρι του, προφανώς για να σιτέψει. Την έχει από πέρσι τον Ιούνιο, κάποια στιγμή θα πρέπει να τη βγάλει» συμπλήρωσε.

Ο ίδιος κατήγγειλε πως «αγοράζουν χρόνο. αυτή είναι η τακτική τους».