Η ταχύτητα των μέτρων, η απόφαση του Σαμαρά για τις υποκλοπές και το διαζύγιο Χαρίτση - Νέας Αριστεράς

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση σκόραρε πολιτικούς πόντους με τη γρήγορη αντίδραση στα του πολέμου στο Ιράν και κατάφερε να κάνει πολιτικό ριμπάουντ, υπάρχουν αρκετοί που εκτιμούν ότι αντίστοιχη θα είναι και η αντίδραση με ένα νέο πακέτο μέτρων, λόγω των ανατιμήσεων που ήδη ήρθαν και θα έρθουν κι άλλες στην πορεία.

Το πακέτο είναι λίγο έως πολύ διαμορφωμένο και περιλαμβάνει το fuel pass, αλλά και πρόνοιες για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα λιπάσματα. Αν με ρωτάτε, η ανακοίνωση είναι θέμα χρόνου, ενώ κρίσιμο στοίχημα είναι να υπάρχουν και εφεδρείες για τη συνέχεια.

Η άσκηση του κατώτατου

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση καλείται στο Υπουργικό της Πέμπτης που μας έρχεται να ανακοινώσει και τον νέο κατώτατο μισθό. Πάντως η εισήγηση της Κεραμέως θα ήταν ούτως άλλως συγκρατημένη, από τη στιγμή που η αγορά επιβαρύνεται με το αυξημένο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

Θυμίζω ότι στόχος είναι ο κατώτατος να φτάσει στα 950 ευρώ του χρόνου και σήμερα είναι στα 880, οπότε εκτιμάται ότι η αύξηση θα σπάσει σε δύο δόσεις (35 ευρώ φέτος και 35 του χρόνου). Με βάση το κεντρικό σενάριο δηλαδή θα πάει στα 915 ευρώ μικτά.

Οι αποφάσεις του Σαμαρά για τις υποκλοπές

Δεν πέρασε απαρατήρητο το δημόσιο προσκλητήριο του Ανδρουλάκη προς όλους όσοι βρέθηκαν στο στόχαστρο του Predator να κάνουν κινήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης και να ζητήσουν να πληροφορηθούν για την παρακολούθησή τους.

Προφανώς ο κ. Ανδρουλάκης επιχειρεί αφενός να συντηρήσει την υπόθεση πολιτικά, αφετέρου είναι δεδομένο ότι θέλει να καταφέρει πολιτικό πλήγμα στην κυβέρνηση.

Πολιορκητικός κριός θα μπορούσε να είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος σκέφτεται τις κινήσεις και τις επιλογές του. Πάντως πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ειλημμένη η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να κάνει μήνυση αν και πολλά θα εξαρτηθούν από την τροπή που θα πάρουν οι πολιτικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Καραμπόλες στα ψηφοδέλτια

Πάντως δημιουργούνται αρκετά κενά στα ψηφοδέλτια των μεγαλύτερων κομμάτων - σκεφτείτε πχ πως στη ΝΔ ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος δεν θα κατέβει στα βόρεια (όπου πηγαίνει πολύ καλά ο Παύλος Μαρινάκης), ενώ και ο Διονύσης Χατζηδάκης φαίνεται ότι θα αποχωρήσει από τα Νότια όπου θα δοκιμάσουν αρκετοί την τύχη τους, μεταξύ αυτών ο Τάσος Γαϊτάνης αλλά και ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Ακούω πάντως ότι ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει έναν συνολικό restart για το κόμμα οπότε μην εκπλαγείτε εάν δείτε να κόβονται και πολύ δυνατά ονόματα από το ψηφοδέλτιο της ΝΔ την ερχόμενη άνοιξη. Για την ιστορία να πούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα της ΝΔ είναι η βόρεια Ελλάδα όπου υπάρχουν νομοί που η Ελληνική Λύση πάει πάρα πολύ καλά.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου

Ζήτημα λίγων ημερών είναι η τυπική παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την Προεδρία της Νέας Αριστεράς, ενός σχήματος που κατάφερε να αναδείξει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα όλες τις παθογένειες της εγχώριας αριστεράς.

Η σκυτάλη θα παραδοθεί στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη που διαφωνεί κάθετα με την ένταξη στο νέο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια επειδή το κόμμα Τσίπρα ακόμη αργεί, όλοι αυτοί θα πρέπει να αποφασίσουν για τις βουλευτικές τους έδρες που, ούτως ή άλλως άνηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο είχαν εκλεγεί το 2023.

Χαρίτσης και Αχτσιόγλου θα κατέβουν με τον Τσίπρα - δεν παίρνω όρκο για τον Δημήτρη Τζανακόπουλο και τη συνέχειά του στην πολιτική στην παρούσα φάση - τον βλέπω πλήρως αποστασιοποιημένο και όχι πολύ ζεστό.

Ξεκινάει η δίκη για τα Τέμπη

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Λάρισα ξεκινάει σήμερα η δική για την τραγωδία των Τεμπών. Το ρεπορτάζ λέει ότι η διάρκεια της μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναμένεται ότι θα πρωταγωνιστήσει και θα αξιοποιήσει πολιτικά την παρουσία της εκεί.

Το ερώτημα είναι το πώς θα αξιοποιήσει την παρουσία της η Μαρία Καρυστιανού - που έχει σταματήσει τις εμφανίσεις της στα μέσα ενημέρωσης και φαίνεται πως θα αξιοποιήσει τη δημοσιότητα της δίκης για δημόσιες παρεμβάσεις.