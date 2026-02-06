Ιστορικά υψηλά για τον Dow Jones: Ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 50.000 μονάδες ο δείκτης

Ο Dow Jones, ο ιστορικός βιομηχανικός δείκτης του Χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης, ξεπέρασε σήμερα ενδοσυνεδριακά το συμβολικό όριο των 50.000 μονάδων, για πρώτη φορά στην ιστορία του.
Γύρω στις 21.30 (ώρα Ελλάδας) ο Dow Jones έφτασε τις 50.002,61 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο +2,24%, κυρίως χάρη στα μεγάλα κέρδη που καταγράφει ο τεχνολογικός τομέας.
Οι εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών, όπως οι Nvidia, Advanced Micro Devices και Broadcom καταγράφουν άνοδο άνω του 7%. Οι μετοχές τους εκτοξεύτηκαν, καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι θα επωφεληθούν από τις αυξημένες επενδύσεις των εταιρειών Amazon και Alphabet σε κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.
Πάντως, η μετοχή της Amazon κατέγραφε πτώση περίπου 7% αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει φέτος τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της κατά άνω του 50%, εντείνοντας την «κούρσα» για την κυριαρχία στην τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης. Μια παρόμοια ανακοίνωση είχε κάνει την Τετάρτη και η Alphabet.
- Ίσως το επάγγελμα του μέλλοντος: Πληρώνει αδρά, έχει να κάνει με τεχνολογία αλλά ευτυχώς όχι με κώδικες
- «Ποτέ κανείς δεν με ταύτισε με παρανομίες»: Η απάντηση Κακούση μετά τις κατηγορίες
- Ιωάννα Τούνη: Δέχτηκε παρατήρηση από την αστυνομία της Σαουδικής Αραβίας για το ντύσιμό της
- Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς η ΕΥΠ έφτασε στον σμήναρχο - Το κινητό του και ο Κινέζος «χειριστής»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.