Ιστορικά υψηλά για τον Dow Jones: Ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 50.000 μονάδες ο δείκτης

Ο Dow Jones, ο ιστορικός βιομηχανικός δείκτης του Χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης, ξεπέρασε σήμερα ενδοσυνεδριακά το συμβολικό όριο των 50.000 μονάδων.

Ο Dow Jones, ο ιστορικός βιομηχανικός δείκτης του Χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης, ξεπέρασε σήμερα ενδοσυνεδριακά το συμβολικό όριο των 50.000 μονάδων, για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Γύρω στις 21.30 (ώρα Ελλάδας) ο Dow Jones έφτασε τις 50.002,61 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο +2,24%, κυρίως χάρη στα μεγάλα κέρδη που καταγράφει ο τεχνολογικός τομέας.

Οι εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών, όπως οι Nvidia, Advanced Micro Devices και Broadcom καταγράφουν άνοδο άνω του 7%. Οι μετοχές τους εκτοξεύτηκαν, καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι θα επωφεληθούν από τις αυξημένες επενδύσεις των εταιρειών Amazon και Alphabet σε κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πάντως, η μετοχή της Amazon κατέγραφε πτώση περίπου 7% αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει φέτος τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της κατά άνω του 50%, εντείνοντας την «κούρσα» για την κυριαρχία στην τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης. Μια παρόμοια ανακοίνωση είχε κάνει την Τετάρτη και η Alphabet.

