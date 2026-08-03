Κατασχεμένα ακίνητα: Το «σκορ» του οφειλέτη ξεκλειδώνει τις πωλήσεις - Πώς βαθμολογεί η ΑΑΔΕ

Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία του οφειλέτη, τόσο μικρότερο είναι το ποσό που θα αποδίδεται στο Δημόσιο από το τίμημα για την άρση της κατάσχεσης. Το ποσοστό που θα παρακρατείται για να προχωρήσουν οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων ξεκινάει από 25% και φτάνει έως και 100%.
Με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ενεργοποιείται ο νέος μηχανισμός που επιτρέπει τη μεταβίβαση κατασχεμένων ακινήτων χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η πλήρης εξόφληση των χρεών προς το Δημόσιο, υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις
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