Κατώτατος μισθός: Γιατί δεν αλλάζει κάτι στο δώρο του Πάσχα 2026

Μπορεί ο κατώτατος μισθός να αυξήθηκε στα 920 ευρώ, ωστόσο δεν αλλάζει κάτι στο δώρο Πάσχα 2026.

Γενικά το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών τη 15η ημέρα πριν το Πάσχα , σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ. Από τη στιγμή που φέτος το Πάσχα πέφτει 12 Απριλίου, ο υπολογισμός θα γίνει με τον μισθό του Μαρτίου 2026.

Κατώτατος μισθός: Αναλυτικά παραδείγματα με τις αυξήσεις

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που παρέθεσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραεμέως, κατά τη σημερινή εξειδίκευση της αύξησης του κατώτατου μισθού:

- Εργαζόμενος κάτω των 25 ετών θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 797 ευρώ, με την καθαρή μηνιαία αύξηση να ανέρχεται στα 54 ευρώ και την την καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 στα 756 ευρώ.

- Εργαζόμενος κάτω των 26 - 30 ετών θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 781 ευρώ, με την καθαρή μηνιαία αύξηση να ανέρχεται στα 38 ευρώ και την καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 στα 529 ευρώ.

- Εργαζόμενοι 30 ετών και άνω:

Χωρίς τέκνα θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 772 ευρώ, με την καθαρή μηνιαία αύξηση να ανέρχεται στα 29 ευρώ και την καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 στα 402 ευρώ.

Με 1 τέκνο θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 782 ευρώ, με την καθαρή μηνιαία αύξηση να ανέρχεται στα 30 ευρώ και την καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 στα 425 ευρώ.

Με 2 ή περισσότερα τέκνα θα λαμβάνει καθαρές μηνιαίες απολαβές 797 ευρώ, με την καθαρή μηνιαία αύξηση να ανέρχεται στα 30 ευρώ και την καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 στα 485 ευρώ.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Πάσχα

Όπως αναφέρει το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ, για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).

Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που κατάβαλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.