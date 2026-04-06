Κατώτατος μισθός: Πόσο θα φτάσει το επίδομα αδείας και το Δώρο Χριστουγέννων - Αυξήσεις σε νυχτερινά, υπερωρίες, κυριακάτικα

Αυξημένο θα είναι το Δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας για το 2026, καθώς και το Δώρο Πάσχα του 2027, αφού το φετινό Δώρο Πάσχα θα χορηγηθεί με βάση τον προηγούμενο κατώτατο μισθό των 880 ευρώ (μεικτά), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 145 του Π.Δ. 62/2025.
Αυξημένες επίσης θα είναι επίσης από 1ης Απριλίου και οι προσαυξήσεις λόγω υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς επίσης και η αποζημίωση απόλυσης για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.
