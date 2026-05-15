Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων - Πώς γίνεται η ένσταση

Δημοσιεύθηκαν σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το δημοφιλές πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων – Ανέργων 2026-2027.

Το φετινό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο, καθώς προβλέπει συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers), με τον συνολικό προϋπολογισμό να αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στον επίσημο ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

Οι πίνακες περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης που ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση.

Προθεσμία και Διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων

Σε περίπτωση που το όνομά σας περιλαμβάνεται στον πίνακα αποκλειομένων ή θεωρείτε ότι η μοριοδότησή σας είναι εσφαλμένη, έχετε το δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο ένστασης.

Οι ημερομηνίες για τις ενστάσεις είναι οι εξής:

Έναρξη: Σάββατο, 16.05.2026 (ώρα 11:00)

Λήξη: Δευτέρα, 18.05.2026 (ώρα 23:59)

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης του Δημοσίου (gov.gr).

Η ψηφιακή διαδρομή για την ένσταση

Για να υποβάλετε την ένστασή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Είσοδος στο gov.gr

Επιλογή: Αρχική

Μετάβαση: Εργασία και Ασφάλιση

Επιλογή: Αποζημιώσεις και Παροχές

Ενότητα: Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Για να γίνει δεκτή η ένσταση και να εξεταστεί επί της ουσίας, οι δικαιούχοι οφείλουν:

Να αναφέρουν με σαφήνεια τον λόγο της ένστασης (π.χ. λάθος στον υπολογισμό των μορίων ή πλήρωση κριτηρίων που δεν προσμετρήθηκαν).

Να τεκμηριώσουν πλήρως τους ισχυρισμούς τους.

Να επισυνάψουν ηλεκτρονικά (σε ψηφιακή σάρωση) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το δίκαιο του αιτήματός τους.