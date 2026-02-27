Κρίση ΗΠΑ - Ιράν: Πόσο μπορεί να φτάσει η βενζίνη και το ρεύμα στην Ελλάδα

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επηρεάζει άμεσα τις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, με συνέπειες για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και μεγάλο μέρος των φορτίων LNG διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που καθιστά κάθε γεωπολιτική κλιμάκωση παράγοντα αστάθειας για τις αγορές ενέργειας.
