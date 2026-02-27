Κρίση ΗΠΑ - Ιράν: Πόσο μπορεί να φτάσει η βενζίνη και το ρεύμα στην Ελλάδα

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επηρεάζει άμεσα τις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, με συνέπειες για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και μεγάλο μέρος των φορτίων LNG διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που καθιστά κάθε γεωπολιτική κλιμάκωση παράγοντα αστάθειας για τις αγορές ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

