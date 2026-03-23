Live η εξειδίκευση των νέων μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Δείτε ζωντανά την εξειδίκευση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά της δέσμης των 4 στοχευμένων μέτρων στήριξης των πολιτών, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα μέτρα είναι ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ και αφορούν τους επόμενους δύο μήνες, Απρίλιο και Μάιο και περιλαμβάνουν παρέμβαση στο κόστος του diesel, ειδική στήριξη με τη μορφή Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων, παρεμβάσεις για να ανακουφιστούν οι αγρότες και ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Συγκεκριμένα, από την 1η Απριλίου οι καταναλωτές θα δουν μια άμεση μείωση 20 λεπτών το λίτρο στην τιμή του diesel, καθώς επιλέχθηκε η απευθείας επιδότηση αντί της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), ο οποίος βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 33 λεπτά.

Παράλληλα, θεσπίζεται η ψηφιακή κάρτα καυσίμων (Fuel Pass), η οποία θα καλύπτει δαπάνες σε πρατήρια, ταξί και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Η ενίσχυση αυτή, που απαιτεί δήλωση του οχήματος στο gov.gr, ανέρχεται στα 50 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα και στα 60 ευρώ για τα νησιά (για μέση κατανάλωση 70 λίτρων), προσφέροντας μεγαλύτερο οικονομικό όφελος στον πολίτη από μια οριζόντια φορολογική μείωση.

Πέρα από τις μετακινήσεις, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τον πρωτογενή τομέα και τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Οι αγρότες θα επιδοτηθούν με το 15% του κόστους αγοράς λιπασμάτων μέσω ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, ώστε να απορροφηθούν οι απότομες ανατιμήσεις. Ταυτόχρονα, προβλέπεται αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν τις τιμές των εισιτηρίων στα περσινά επίπεδα μέσω υποχρεωτικών εκπτώσεων.

Η χρηματοδότηση αυτών των μέτρων, συνολικού ύψους 130 εκατ. ευρώ για το σκέλος των καυσίμων, θα καλυφθεί τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και από τη νέα φορολόγηση στα κέρδη των παικτών διαδικτυακού καζίνο, η οποία αναμένεται να αποδίδει 100 εκατ. ευρώ ετησίως, διασφαλίζοντας έτσι τους απαραίτητους πόρους χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.