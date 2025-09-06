«Λουκέτο» σε 1.500 φούρνους στην Ελλάδα: Διπλασιάστηκαν οι λογαριασμοί ρεύματος

Για το «λουκέτο» σε 1500 φούρνους στην Ελλάδα μίλησε στο Open ο Παναγιώτης Σαχινίδης, πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών–Προαστίων και Περιχώρων, κάνοντας έκκληση να βρεθεί λύση για την ενεργειακή κρίση.

Ο κ. Σαχινίδης, μεταξύ άλλων, ανέδειξε τη διαφορά στους λογαριασμούς ρεύματος σε σχέση με άλλες χρονιές, κάνοντας λόγο πως έχουν διπλασιαστεί αγγίζοντας, κατά περίπτωση, τα 2.000 ευρώ.

«Οι λογαριασμοί ρεύματος έχουν διπλασιαστεί και από τα 900 ευρώ, φτάνουν μέχρι τα 2000» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών–Προαστίων και Περιχώρων, ο οποίος ζήτησε από τους αρχηγούς των κομμάτων να «σκύψουν» στα προβλήματα των Αρτοποιών.

«Λουκέτο» σε 1500 φούρνους στην Ελλάδα: Τι είπε ο κ. Σαχινίδης

«Όχι μόνο το ενεργειακό κόστος, αλλά όλα μαζί, όπως οι ασφάλειες, έχει φτιαχτεί ένα μίγμα που γίνεται χαμός. Βρήκαν την αχίλλειο πτέρνα που λέγεται ενέργεια, περάσαμε μνημόνια, COVID, απορροφήσαμε όσα μπορούσαμε περισσότερο, αλλά βρήκαν την αχίλλειο πτέρνα και μας χτυπήσανε.

Η συντεχνία είχε κάνει προτάσεις για απεξάρτηση ενεργειακή δικαιοσύνη. Έχουμε στείλει και στον πρωθυπουργό και στον αρμόδιο υπουργό, ενώ κανένας από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς δεν έχει κάτσει στο τραπέζι να μιλήσει με τη συντεχνία.

Μεγάλο είναι και το βιοτεχνικό πρόβλημα της Ελλάδας. Ενώ υπάρχουν συνάδελφοι που είναι ανοιχτοί, αλλά στην πραγματικότητα είναι κλειστοί και δεν το ξέρουν.

Δεν έχουν βιωσιμότητα, δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο αυτό. Η πρόταση που κάναμε στο υπουργείο είναι η εξής, Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν πολλοί πόροι που θα τους χάσει η Ελλάδα. Λέμε να μας βοηθήσουν, να μας συνδέσουν με τα ενεργειακά πάρκα που δεν θέλουν, να μας δώσουν μπαταρία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα το δούμε πώς θα βρούμε τα λεφτά για να έχουμε φθηνό ρεύμα. Φθηνό ρεύμα τι σημαίνει; Ότι διασφαλίζω όλες τις θέσεις εργασίας και μπορώ να έχω και πιο φθηνό ρεύμα.

