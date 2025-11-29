«Με 250 ευρώ ενοίκιο πήρα επιστροφή 10»: Βροχή παραπόνων από πολίτες - Τι πήγε στραβά με το μέτρο

Η επιστροφή ενοικίου έκανε «ανώμαλη» προσγείωση, καθώς ώρες μόλις μετά τη διανομή της οικονομικής ενίσχυσης, χιλιάδες πολίτες αναφέρουν ποσά υπερβολικά χαμηλά, που δεν ανταποκρίνονται στο ύψος του ενοικίου τους.

Τη χαρακτηριστική καταγγελία ενός πολίτη μεταφέρει το ΣΚΑΙ, στην οποία αναφέρει: «Γέλασε και το παρδαλό κατσίκι. Με 250 ευρώ ενοίκιο έλαβα το αστρονομικό ποσό των 10,44 ευρώ. Το στενάχωρο είναι ότι δεν πρόλαβα τη Black Friday.

Τη μαζική αστοχία έσπευσε να εξηγήσει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου, δεσμευόμενη πως τα λάθη στην επιστροφή θα διορθωθούν το γοργό.

Επιστροφή ενοικίου: Η δήλωση της Δόμνας Μιχαηλίδου

«Επιστροφή γίνεται από χθες σε 900.000 συμπολίτες μας και έβλεπα πάρα πολλά παράπονα. Σε σχεδόν 1 εκατ. πολίτες είναι πολύ λογικό και δυστυχώς το περιμέναμε ότι θα γίνονταν λάθη.

Η δέσμευσή μας είναι ότι όλα αυτά θα διορθωθούν. Θα το διορθώσει και το κράτος και οι πολίτες από μεριάς τους. Υπάρχει στο portal της ΑΑΔΕ το κομμάτι "τα αιτήματά μου", στο οποίο μπορεί κανείς να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά.

Και η ΑΑΔΕ κοιτά τι έχει γίνει και αναθεωρεί», συμπλήρωσε.

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν όσοι πήραν «ψίχουλα»

Όπως αναφέρεται στην εκπομπή, προκειμένου να διορθωθούν, από μεριάς πολιτών, τυχόν λάθη στην καταβολή της επιστροφής, ο ιδιώτης θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Να καταθέσει δικαιολογητικά στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ , στην κατηγορία « τα αιτήματά μου »

, στην κατηγορία « » Να σιγουρέψει πως όλα τα στοιχεία τα οποία θα χρειάζονταν για να πιστωθεί την επιστροφή είναι συμπληρωμένα,. όπως ο λογαριασμός τραπέζης

τα οποία θα χρειάζονταν για να πιστωθεί την επιστροφή είναι συμπληρωμένα,. όπως ο Προθεσμία για τέτοιες αιτήσεις είναι η 31/12/2025