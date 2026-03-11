Μέτρα από την κυβέρνηση λόγω πολέμου: Ανακοινώσεις σήμερα για καύσιμα και σούπερ μάρκετ

Το μεσημέρι της Τετάρτης (11/3) αναμένεται να γίνουν οι ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για τα μέτρα που θα λάβει λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην οικονομία της καθημερινότητας.
Μετά από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα ανακοινώσει τα μέτρα που θα ληφθούν. Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει θα αφορούν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα όσο και στα σούπερ μάρκετ.
Η παρουσίαση και η ανάλυση των μέτρων θα γίνει από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τον ομόλογό σου στο Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.
Στις 14:00 οι ανακοινώσεις για την αισχροκέρδεια
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: «Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σήμερα στις 14.00, θα κάνουν δηλώσεις με θέμα: Έκτακτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας».
- Σφοδρές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Για την πιο βίαιη φάση μιλά το Ιράν - Χτυπήματα των ΗΠΑ σε πλοία
- Έβελυν Ασουάντ: «Ο πατέρας μου δεν μας μιλούσε για τη Συρία, νομίζω πως ήθελε να φύγει»
- Ο μακρύς δρόμος για τα πυρηνικά, το φαινόμενο «rally around the flag» και η καρδιά της καρδερίνας
- Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ήταν ο πρώτος Έλληνας σόουμαν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.