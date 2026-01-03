Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα: Πίεση στη βιομηχανία, τεστ για την Ελλάδα

Από το 2026, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί πλήρως έναν από τους πιο φιλόδοξους μηχανισμούς που έχει θεσπίσει ποτέ στον άξονα κλίματος–εμπορίου: τον κανονισμό CBAM, δηλαδή το Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα. Πρόκειται για έναν συνοριακό φόρο άνθρακα που μετατρέπει το ανθρακικό αποτύπωμα των εισαγόμενων προϊόντων σε απτό οικονομικό κόστος, αλλάζοντας ριζικά τους όρους ανταγωνισμού στη βαριά βιομηχανία.

