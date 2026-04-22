Νέα μέτρα στήριξης: Πόσο ωφελούνται συνταξιούχοι, ενοικιαστές και οικογένειες - Οι δικαιούχοι

Νέο πακέτο οικονομικής ενίσχυσης ύψους 500 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με στόχο την ανακούφιση νοικοκυριών και επαγγελματιών από τις πιέσεις του πληθωρισμού και το αυξημένο κόστος ζωής.

Τα μέτρα συμπληρώνουν τα 300 εκατ. ευρώ που είχαν ήδη διατεθεί τον Μάρτιο και αφορούν τις κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται περισσότερο.

Καύσιμα και αγροτική παραγωγή

Κεντρική παρέμβαση αποτελεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης έως τα τέλη Μαΐου, με την ενίσχυση να διατηρείται στα 20 λεπτά ανά λίτρο στη λιανική, με συνολικό κόστος 55 εκ. ευρώ. Μέτρο που θεωρείται κρίσιμο καθώς αφορά τόσο το κόστος των μεταφορών όσο και τις τιμές των προϊόντων.

Παράλληλα, συνεχίζεται έως τον Αύγουστο η επιδότηση για τα λιπάσματα που καλύπτει το 15% της αξίας των τιμολογίων που αφορά περίπου 250.000 αγρότες και περιλαμβάνει 23 εκ. ευρώ επιπλέον (41 εκ. ευρώ συνολικά).

Ενίσχυση νοικοκυριών και οικογενειών

Διατηρείται η επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξάνοντας σημαντικά τους δικαιούχους.

Το μέτρο καλύπτει πλέον 1,02 εκατ. νοικοκυριά από τα 1,19 εκατ. που νοικιάζουν κατοικία, δηλαδή περίπου το 86%.

Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε αύξηση των ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου:

από τα 20.000 στα 25.000 ευρώ για τους άγαμους χωρίς τέχνα

από 28.000 στα 35.000 ευρώ για τους έγγαμους. Συν 4.000 σε κάθε τέκνο.

από 31.000 στα 39.000 ευρώ στις μονογονεϊκές. Συν 5.000 ευρώ μετά του πρώτου.

Επιπλέον, προβλέπεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες, που θα καταβληθεί τον Ιούνιο. Μέτρο που αφορά περίπου το 80% των οικογενειών με τέκνα.

Συνταξιούχοι

Μόνιμο χαρακτήρα αποκτά η ενίσχυση για συνταξιούχους, η οποία αυξάνεται στα 300 ευρώ ετησίως από τα 250, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια, εντάσσοντας περίπου 420.000 χιλιάδες νέους δικαιούχους.

Τα νέα εισοδηματικά κριτηρια:

Εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους (από 14.000)

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους (από 26.000)

Περιουσία έως 300.000 ευρώ για άγαμους και 400.000 ευρώ για έγγαμους

Ρυθμίσεις για οφειλέτες

Το πακέτο περιλαμβάνει νέα μέτρα για οφειλέτες:

Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών

Δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με εφάπαξ καταβολή του 25% της οφειλής και ένταξη του υπολοίπου σε ρύθμιση. Η δυνατότητα είναι μοναδική και δεν επαναλαμβάνεται σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης.

Διεύρυνση εξωδικαστικού μηχανισμού

Το όριο ένταξης μειώνεται από 10.000 σε 5.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για περίπου 300.000 επιπλέον οφειλέτες.

Νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις

Για οφειλές έως το τέλος του 2023 προβλέπεται ρύθμιση έως 72 δόσεων, με ελάχιστη δόση 30 ευρώ και επιτόκιο περίπου 5,84%. Η ρύθμιση αφορά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και δεν καλύπτει ήδη ρυθμισμένες οφειλές.

Την ίδια ώρα, η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό αναθεωρείται στο 3,2% για το 2026, ενισχύοντας την ανάγκη συνέχισης των παρεμβάσεων.