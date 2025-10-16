Nέα όπλα κατά της φοροδιαφυγής από την ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στα ψηφιακά τιμολόγια

Με νέα «όπλα» ενισχύεται το οπλοστάσιο της ΑΑΔΕ το 2026 για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων. Στη λίστα των νέων μέτρων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, η ηλεκτρονική τιμολόγηση σε όλες τις επιχειρήσεις, η δημιουργία ψηφιακών μητρώων και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων.
Επίσης προβλέπονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης επενδύσεων, όπως η προκαταρκτική γνωμοδότηση προς τις επιχειρήσεις για τη φορολόγηση μελλοντικών τους συναλλαγών και κινήσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- «Μεθούσα για πέντε χρόνια με έναν γέρο»: Η 18χρονη Billie για τον γάμο της με τον 35χρονο Chris Evans
- «Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα» – Η πρώτη αντίδραση του Σωτήρη Σκουλούδη για τον ΣΚΑΪ
- Η ΕΛ.ΑΣ. «δείχνει» και τους δύο 22χρονους για φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς στη Φοινικούντα
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.