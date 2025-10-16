Μενού

Nέα όπλα κατά της φοροδιαφυγής από την ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στα ψηφιακά τιμολόγια

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης επενδύσεων.

Με νέα «όπλα» ενισχύεται το οπλοστάσιο της ΑΑΔΕ το 2026 για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων. Στη λίστα των νέων μέτρων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, η ηλεκτρονική τιμολόγηση σε όλες τις επιχειρήσεις, η δημιουργία ψηφιακών μητρώων και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων.

Επίσης προβλέπονται παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης επενδύσεων, όπως η προκαταρκτική γνωμοδότηση προς τις επιχειρήσεις για τη φορολόγηση μελλοντικών τους συναλλαγών και κινήσεων.

