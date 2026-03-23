Νέο fuel pass: Ποιοι το δικαιούνται και ποια τα κριτήρια - Αφορά 3 εκατ. οχήματα

Στα «ύψη» έχουν φτάσει οι τιμές των καυσίμων εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή, και σήμερα (23/3) στα πλαίσια καταπολέμησης της κρίσης που έχει χτυπήσει και την Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα στήριξης, μεταξύ άλλων και fuel pass για τρία εκατομμύρια οχήματα.

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός θα χορηγηθεί Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων για στήριξη απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης η οποία θα χρησιμοποιείται σε πρατήρια, ΜΜΜ και ταξί, μέτρο το οποίο θα βοηθήσει τα νοικοκυριά, ενώ και οι αγρότες φέρεται ότι θα επωφεληθούν από το νέο πλάνο.

Fuel Pass: Τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Αναλυτικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε σήμερα (23/3): «Πρωτοστατούμε στη διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης – μέχρι τότε κινούμαστε και μονομερώς σε εθνικό επίπεδο».

1. Επιδοτούμε το diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά/λίτρο - όφελος στην τελική τιμή (με ΦΠΑ) σε 20 λεπτά/λίτρο.

2. Χορηγούμε Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων για στήριξη απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης – θα χρησιμοποιείται σε πρατήρια, ΜΜΜ και ταξί.

Μεσοσταθμική στήριξη στα 36 λεπτά/λίτρο – σε μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, 50 ευρώ το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά.

3. Για ανακούφιση αγροτών από απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα, επιχορηγούμε το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους.

4. Θεσπίζουμε αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες που θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα περσινά επίπεδα.

Το κόστος της πρωτοβουλίας θα καλυφθεί από τα δημόσια ταμεία, και από φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκ. Μέτρα που επιτρέπει η συνετή δημοσιονομική διαχείριση, δυναμώνουν τα κοινωνικά αναχώματα σε ταραγμένους καιρούς και δεν θέτουν σε κίνδυνο όσα κατακτήσαμε. Κρατάμε εφεδρείες αν η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά - η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα», τόνισε ο Πρωθυπουργός.