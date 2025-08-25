Μενού

Νέο ρεκόρ σε τιμή για σουβλάκι: Πιτόγυρο στο Ηράκλειο ξεπέρασε τα 6 ευρώ

Το σουβλάκι αρχίζει να γίνεται...είδος πολυτελείας.

souvlaki2
φωτογραφία αρχείου | Eurokinissi
Το αγαπημένο φαγητό των Ελλήνων είναι κατά γενική ομολογία το σουβλάκι. Σίγουρα, μια φορά την εβδομάδα θα κάνουμε την πολυαγαπημένη μας παραγγελία. Όμως τι θα γίνει τώρα που κινδυνεύει να γίνει...είδος πολυτελείας;

Η έρευνα της κρητικής ιστοσελίδας Creta24, σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής φαγητού, δείχνει πως η τιμή, στην Κρήτη, για το αγαπημένο πιτόγυρο σε ψητοπωλεία του Ηρακλείου «έσπασε» το φράγμα των 6 ευρώ, αγγίζοντας ακόμη και τα 6,50 ευρώ. 

σουβλάκι
Τιμές σε ψητοπωλεία στην Κρήτη | creta24.gr

Μάλιστα, αν προτιμήσεις κάτι ακόμα ποιο ιδιαίτερο όπως μπιφτέκι, η τιμή ξεπερνά τα 7 ευρώ.

σουβλάκι
Τιμές σε ψητοπωλεία στην Κρήτη | Σουβλάκι

Σύμφωνα πάντως με επιχειρηματίες του κλάδου, η άνοδος των τιμών στις πρώτες ύλες έχει προκαλέσει «ράλι» ανόδου και για τις τιμές στο πιτόγυρο και το σουβλάκι.

Πηγή: Creata24.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ