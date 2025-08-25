Νέο ρεκόρ σε τιμή για σουβλάκι: Πιτόγυρο στο Ηράκλειο ξεπέρασε τα 6 ευρώ

Το αγαπημένο φαγητό των Ελλήνων είναι κατά γενική ομολογία το σουβλάκι. Σίγουρα, μια φορά την εβδομάδα θα κάνουμε την πολυαγαπημένη μας παραγγελία. Όμως τι θα γίνει τώρα που κινδυνεύει να γίνει...είδος πολυτελείας;

Η έρευνα της κρητικής ιστοσελίδας Creta24, σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής φαγητού, δείχνει πως η τιμή, στην Κρήτη, για το αγαπημένο πιτόγυρο σε ψητοπωλεία του Ηρακλείου «έσπασε» το φράγμα των 6 ευρώ, αγγίζοντας ακόμη και τα 6,50 ευρώ.

Τιμές σε ψητοπωλεία στην Κρήτη | creta24.gr

Μάλιστα, αν προτιμήσεις κάτι ακόμα ποιο ιδιαίτερο όπως μπιφτέκι, η τιμή ξεπερνά τα 7 ευρώ.

Τιμές σε ψητοπωλεία στην Κρήτη | Σουβλάκι

Σύμφωνα πάντως με επιχειρηματίες του κλάδου, η άνοδος των τιμών στις πρώτες ύλες έχει προκαλέσει «ράλι» ανόδου και για τις τιμές στο πιτόγυρο και το σουβλάκι.

Πηγή: Creata24.gr