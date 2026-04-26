Νέοι μισθοί στο δημόσιο: Όλες οι αλλαγές και ο αυτόματος μηχανισμός αυξήσεων

Αυξήσεις 40-50 ευρώ σε όλα τα κλιμάκια του Δημοσίου. Δείτε πώς η σύνδεση με τον κατώτατο μισθό φέρνει μόνιμες αναπροσαρμογές.

Δημόσιοι υπάλληλοι | Eurokinissi
Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται από την 1η Απριλίου το νέο καθεστώς αυτόματης αναπροσαρμογής των μισθών στο Δημόσιο, σηματοδοτώντας μια δομική αλλαγή με τη σύνδεση των αποδοχών με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα.

Η παρέμβαση αυτή οδήγησε σε οριζόντιες αυξήσεις της τάξεως των 40 έως 50 ευρώ μεικτά μηνιαίως, ενισχύοντας το σύνολο των μισθολογικών κλιμακίων και διασφαλίζοντας ότι ο εισαγωγικός μισθός δεν υπολείπεται πλέον των ελάχιστων ορίων της αγοράς εργασίας.

Η νέα αρχιτεκτονική του συστήματος διατηρεί τις ιεραρχικές αναλογίες, ενώ προσφέρει μεγαλύτερο ποσοστιαίο όφελος στους χαμηλόμισθους, θωρακίζοντας ουσιαστικά την αγοραστική τους δύναμη έναντι του κόστους ζωής.

Πέρα από την άμεση οικονομική στήριξη, η θεσμοθέτηση αυτού του αυτόματου μηχανισμού αποσκοπεί στη σύγκλιση με τον ιδιωτικό τομέα και στην αποσύνδεση των μελλοντικών αυξήσεων από αποκλειστικά πολιτικές αποφάσεις.

Με τη δημοσιονομική ισορροπία να παραμένει προτεραιότητα, οι δημόσιοι υπάλληλοι διαθέτουν πλέον ένα προβλέψιμο πλαίσιο, όπου οι αποδοχές τους θα ακολουθούν οργανικά την πορεία της εθνικής οικονομίας.

