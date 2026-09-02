Νταντάδες της γειτονιάς: Επίδομα και σε φοιτήτριες - Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν το μήνα

Διευρυμένες δυνατότητες προσφέρει το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, το πρόγραμμα θα στηρίζει πλέον και φοιτήτριες μητέρες.

Οι φοιτήτριες, μπορούν για πρώτη φορά να λάβουν 300 ευρώ τον μήνα, προκειμένου να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους πριν ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Τριακόσια ευρώ λαμβάνουν και οι άνεργες μητέρες, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία και να συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις ή επαγγελματικές συναντήσεις.

Έως και 500 ευρώ το μήνα για μητέρες με τρία παιδιά

Αξίζει να σημειωθεί ότι για μητέρες με τρία παιδιά και άνω δεν προβλέπεται εισοδηματικό κριτήριο.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την εργασιακή κατάσταση της μητέρας. Για όσες εργάζονται με πλήρη απασχόληση το ποσό ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα, ενώ για τις μητέρες με μερική απασχόληση προβλέπεται ενίσχυση 300 ευρώ.

Η φροντίδα του παιδιού μπορεί να παρέχεται είτε στην οικογενειακή κατοικία είτε στο σπίτι του επιμελητή ή της επιμελήτριας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα συμμετοχής συγγενικών προσώπων στο πρόγραμμα. Έτσι, η γιαγιά ή ο παππούς μπορούν να εγγραφούν ως επιμελητές ή επιμελήτριες και να αμείβονται για τη φροντίδα του παιδιού, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Για όσους ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση πριν από το 1980, αρκεί το απολυτήριο Δημοτικού, σύμφωνα με όσα διευκρίνισε η υφυπουργός.

Απαιτείται επίσης η παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου κατάρτισης για τη φροντίδα παιδιών, εκτός αν ο υποψήφιος διαθέτει πτυχίο βρεφονηπιοκόμου, βοηθού βρεφονηπιοκόμου ή άλλης συναφούς ειδικότητας.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν πιστοποιητικά υγείας, πιστοποίηση πρώτων βοηθειών για βρέφη, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ποινικού μητρώου και δικαστικής κατάστασης.

