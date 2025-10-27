Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα λάβουν χρήματα την εβδομάδα

Το χρηματικό ποσό των 2.423.535.129,14 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 4.292.231 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 27 και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.355.352.129 ευρώ σε 4.219.280 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025,

στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για την προκαταβολή συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025,

στις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών και

από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

13.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

400.000 ευρώ σε 50 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».