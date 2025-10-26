Ο λόγος που «κολλάνε» οι αγοραπωλησίες ακινήτων για μέχρι και δύο χρόνια – Τα προβλήματα με τη διαδικασία

Η αγοραπωλησία ακινήτων μπορεί να καθυστερήσει έως και δύο χρόνια εξαιτίας της ψηφιακής γραφειοκρατίας. Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, το Κτηματολόγιο αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, καθώς για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση απαιτούνται πολλοί μήνες, ακόμη και χρόνια.

Σύμφωνα με το STAR, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου είναι ο κύριος λόγος που «μπλοκάρει» τις μεταβιβάσεις.

Το συνηθέστερο πρόβλημα είναι ότι άλλα αναγράφονται στις οικοδομικές άδειες και στους τίτλους ιδιοκτησίας και άλλα διαπιστώνουν οι μηχανικοί κατά τη σύνταξη του ηλεκτρονικού φακέλου. Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες αναγκάζονται να απευθύνονται σε υπηρεσίες για διορθώσεις.

Τις πολεοδομίες «δείχνουν» και οι συμβολαιογράφοι ως υπεύθυνες για τις καθυστερήσεις. Η κυρία Χρυσαυγή Ατσιλάκου εξηγεί ότι οι πολεοδομίες μπορεί να καθυστερούν να παραδώσουν στους μηχανικούς αντίγραφα εγγράφων, όπως κατόψεις και οικοδομικές άδειες, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.