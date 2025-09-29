Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 100% σε κινηματογραφικές παραγωγές εκτός ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ανακοίνωσε πως θα επιβάλλει δασμό 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από άλλες χώρες, σαν να έκλεβαν «καραμέλα από μωρό"» έγραψε στην ίδια ανάρτηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
«Η Καλιφόρνια, με τον αδύναμο και ανίκανο κυβερνήτη της, έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά» συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ίδια ανάρτηση, κατηγορώντας την πολιτεία των Δημοκρατικών.
Ντόναλντ Τραμπ: Η ανάρτηση για τις ταινίες
«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από άλλες χώρες, σαν να έκλεβαν «καραμέλα από μωρό».
Η Καλιφόρνια, με τον αδύναμο και ανίκανο κυβερνήτη της, έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά! Επομένως, για να λύσω αυτό το μακροχρόνιο, ατέρμονο πρόβλημα, θα επιβάλω δασμό 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ! Πρόεδρος DJT».
