Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 100% σε κινηματογραφικές παραγωγές εκτός ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ανακοίνωσε πως θα επιβάλλει δασμό 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ντόναλντ Τραμπ: Η ανάρτηση για τις ταινίες

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από άλλες χώρες, σαν να έκλεβαν «καραμέλα από μωρό».

Η Καλιφόρνια, με τον αδύναμο και ανίκανο κυβερνήτη της, έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά! Επομένως, για να λύσω αυτό το μακροχρόνιο, ατέρμονο πρόβλημα, θα επιβάλω δασμό 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ! Πρόεδρος DJT».