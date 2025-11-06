Οι δύο εξωτικοί προορισμοί που μπαίνουν στο «μάτι» της Aegean για απευθείας πτήσεις από Αθήνα

To σχέδιο επέκτασης σε μακρινούς προορισμούς συνεχίζει να καταστρώνει η Aegean, εντάσσοντας στον χάρτη του ενδιαφέροντος της, δύο ακόμα προορισμούς που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το άνοιγμα της Ινδίας.

Ο λόγος για τον Μαυρίκιο και τις Σεϋχέλλες, που ενδέχεται να ενταχθούν στο δίκτυο των απευθείας πτήσεων της, χάρη στα νέα Airbus A321neo XLR που αναμένεται να παραλάβει τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με το insider.gr, το γεγονός ότι εξετάζεται η πιθανότητα ένταξης των παρακάτω προορισμών επισφραγίζουν τα δικαιώματα που εξασφάλισε ο αερομεταφορέας - κατόπιν αιτήματος του- από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για την εκτέλεση τακτικών πτήσεων από Αθήνα προς Πορτ Λουί (Μαυρίκιος) τρεις φορές την εβδομάδα και προς Βικτώρια (Σεϋχέλλες) τέσσερις φορές την εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε νέους μακρινούς προορισμούς, πέρα του προκαθορισμένου ανοίγματος στην Ινδία τον Μάρτιο του 2026, είχαν αναφέρει και τα στελέχη της Aegean κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Η σταδιακή προσθήκη των αεροσκαφών Α321neo LR θα μπορούσε να επιτρέψει την προσθήκη προορισμών όπως η Μπανγκαλόρ στην Ινδία, οι Σεϋχέλλες, οι Μαλδίβες, το Ναϊρόμπι, το Αλμάτι και το Λάγος είχε αναφερθεί το καλοκαίρι του 2025 με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του αερομταφορέα, Ευτύχη Βασιλάκη, να επισημαίνει ωστόσο ότι οι «όποιες αποφάσεις, θα ληφθούν έχοντας πρώτα χτιστεί η εμπειρία της μεγαλύτερης απόστασης που αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα».

Σημειωτέον ότι ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας, προβλέπεται να εκκινήσει με 5 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Νέο Δελχί τον Μάρτιο της επόμενης χρονιάς και λίγο αργότερα να προστεθούν και 3 εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Μουμπάι.

Με τον τρόπο αυτό ξεκινά η είσοδος της σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων χάρη και στην ένταξη, στον στόλο της των δύο νέων Airbus A321neo XLR (Extra Long Range). Τα νέα αεροσκάφη που θα παραληφθούν φέτος το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο του 2026 έχουν εμβέλεια έως 10,5 ώρες.

Έρχονται δε να προστεθούν στην υπάρχουσα παραγγελία τεσσάρων A321neo LR, ικανών για πτήσεις έως 8 ώρες, επεκτείνοντας σημαντικά τις δυνατότητες του στόλου για μακρινούς προορισμούς και ενισχύοντας την ταξιδιωτική εμπειρία με υψηλότερο επίπεδο άνεσης.