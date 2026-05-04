Οι πιο εργατικοί Ευρωπαίοι είναι οι Έλληνες - Πόσοι δουλεύουν πέραν του 5νθήμερου και σε ποιους τομείς

Πάνω από 3 στους 10 μισθωτούς στην Ελλάδα εργάζονται τακτικά τα Σαββατοκύριακα, ενώ την ίδια στιγμή το 75% των ελεύθερων επαγγελματιών συνηθίζουν να δουλεύουν πέραν του 5νθήμερου.
Και ενώ το 21,3% των εργαζομένων ηλικίας 15 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι εργάζεται συνήθως τα Σαββατοκύριακα, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Eurostat (2025), στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 31,5%, ενώ στους αυτοαπασχολούμενους στο 75%.
