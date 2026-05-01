Η λίστα που «φωνάζει» πως στην Ελλάδα περίπου οι μισοί εργαζόμενοι δεν κάνουν Σαββατοκύριακο

Οι συνθήκες διαβίωσης ενός λαού, το βοιοτικό του επίπεδο και η πραγματικότητα μιας τυπικής καθημερινότητας ίσως δεν μπορούν να αποτυπώσουν την αλήθεια μέσα από πέντε ή δέκα ποσοστά και νούμερα, ωστόσο η μελέτη διάφορων ερευνών που κατά καιρούς έρχονται στο φως της δημοσιότητας συνδυαστικά, μπορεί να αποδειχθούν τόσο αδιαμφισβήτητες και να παρουσιάσουν ρεαλιστικά μια κατάσταση που ζουν διαχρονικά οι πολίτες.

Και εν προκειμένω οι Έλληνες πολίτες. Μιλάμε για τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα (1/5) η Eurostat, ημέρα καθόλου τυχαία, αν σκεφτεί κανείς πως πρόκειται για την Εργατική Πρωτομαγιά που ακόμα και εν έτει 2026 διακυβεύονται πολλά.

Τα δεδομένα συνολικά αναφέρονται στην Ευρώπη, αναδεικνύουν όμως τους Έλληνες ως τους εργαζόμενους που εργάστηκαν περισσότερες ώρες από όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους το 2025. Για την ακρίβεια, η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μισθωτών που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, με 31,5%. Ακολούθησαν η Κύπρος με 31,3% και η Μάλτα με 29,2%.

Την ίδια ώρα, τη χρονιά που πέρασε, το 21,3% των εργαζομένων ηλικίας 15 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι εργάζεται συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς εργαζόμενους, μόλις το 18,5% των μισθωτών εργαζομένων δήλωσε ότι εργάζεται συνήθως τα Σαββατοκύριακα.

Αντίθετα, τα ποσοστά ήταν σημαντικά υψηλότερα στους αυτοαπασχολούμενους: 45,8% για όσους απασχολούν προσωπικό (εργοδότες), 35,9% για όσους εργάζονται χωρίς υπαλλήλους, καθώς και 45,1% για τα συμβάλλοντα μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων.

Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, η Ελλάδα βρέθηκε και πάλι στην κορυφή με ποσοστό 75,0%. Ακολούθησαν το Βέλγιο με 65,9% και η Γαλλία με 61,0%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία με 9,9%, στη Σλοβακία με 15,0% και στην Πολωνία με 15,1%.

Τα στοιχεία για την εργασία των Ευρωπαίων τα Σαββατοκύριακα | Eurostat

Η εικόνα για το 2024

Η κατάσταση το 2024 δεν ήταν πολύ διαφορετική, αφού και τότε το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που απασχολούνται το Σαββατοκύριακο καταγράφηκε στην Ελλάδα, όπου το 32,3% των μισθωτών δήλωνε ότι εργάζεται αυτές τις ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που ανήλθε στο 22,4%.

Ακολούθησε η Ιταλία με 30,9% και η Κύπρος με 26,4%, ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν η Λιθουανία με μόλις 3%, η Πολωνία με 4,5% και η Ουγγαρία με 6,6%, καταγράφοντας τα χαμηλότερα ποσοστά Σαββατοκυριακάτικης εργασίας.

Εργαζόμενοι αλλά... φτωχοί

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν όμως και κάποια άλλα νούμερα που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat ένα 24ωρο πριν. Τι αφορούν; Τα επίπεδα φτώχειας των Ευρωπαίων πολιτών. Σύμφωνα με αυτά, το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ (20,9% του πληθυσμού) βρίσκονταν αντιμέτωποι με κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Το υψηλότερο ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού καταγράφηκε στη Βουλγαρία (29%) και φυσικά ακολουθεί η Ελλάδα με ποσοστό 27,5%. Τρίτη έρχεται η Ρουμανία, λίγο πιο κάτω από εμάς, με ποσοστό 27,4%. Τα συμπεράσματα δικά σας.

