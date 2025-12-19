Μενού

Οι πιο «χρυσές» ομάδες του 2025

Συνολικά η αξία για τις 50 κορυφαίες ομάδες ξεπερνά τα 353 δισ. δολάρια. Με 30 το NFL, 12 το NBA, τέσσερις το ποδόσφαιρο και από δύο F1 - MLB.

Στέφεν Κάρι
Ο Στέφεν Κάρι των Golden State Warriors | Shutterstock
Στην κορυφή της λίστας του Forbes με τις πολυτιμότερες αθλητικές ομάδες του 2025 για ένατη σερί χρονιά κατέκτησαν οι Ντάλας Καουμπόις, με το net worth τους να αγγίζει τα 13 δισ. δολάρια, σε ένα ακόμη έτος - ορόσημο για τον κόσμο των σπορ.

Υψηλές θέσεις στη λίστα με πάνω από 10 δισ. δολαρίων κατέκτησαν οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι Λος Άντζελες Ραμς, οι Νιου Γιορκ Τζάιαντς και οι Λος Άντζελες Λέικερς.

