ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές σε χιλιάδες αγρότες - Καταβλήθηκαν οι ενισχύσεις του 2024

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα (22/11) ότι προχώρησε στην πληρωμή συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων, που αντιπροσωπεύουν αιτήσεις του 2024 σε 82.870 αγρότες, καταβάλλοντας συνολικά 46 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις ανωτέρω πληρωμές έχουν εξαιρεθεί τα ΑΦΜ που ερευνώνται από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τον έλεγχο των αιτήσεων των αγροτών, ώστε οι ενισχύσεις να καταβάλλονται στους πραγματικούς δικαιούχους και μόνο.
