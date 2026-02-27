Μενού

Παράνομος τζόγος: Πρόστιμα έως 800.000 ευρώ και φυλάκιση - Στο στόχαστρο influencers και παράνομα sites

Για πρώτη φορά θεσπίζεται αυτοτελής διοικητική κύρωση με πρόστιμα για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου από influencers.

Reader symbol
Newsroom
Influencer
Influencer στα social media | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Τέλος στη δράση influencers που διαφημίζουν και προωθούν ύποπτα sites και οδηγούν χρήστες σε παράνομα τυχερά παιχνίδια επιχειρεί να βάλει μεταξύ και πολλών άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται αυτοτελής διοικητική κύρωση με πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου από influencers, streamers, digital ad networks, affiliates, διαφημιστές (advertisers).

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ