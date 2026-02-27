Παράνομος τζόγος: Πρόστιμα έως 800.000 ευρώ και φυλάκιση - Στο στόχαστρο influencers και παράνομα sites

Τέλος στη δράση influencers που διαφημίζουν και προωθούν ύποπτα sites και οδηγούν χρήστες σε παράνομα τυχερά παιχνίδια επιχειρεί να βάλει μεταξύ και πολλών άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται αυτοτελής διοικητική κύρωση με πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου από influencers, streamers, digital ad networks, affiliates, διαφημιστές (advertisers).

