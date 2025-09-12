Πεντάευρο με την Κάλλας και Εικοσάρικο με την Κιουρί: Πότε κυκλοφορούν τα νέα χαρτονομίσματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επανασχεδιασμού των χαρτονομισμάτων, η οποία σύμφωνα με τη φετινή απόφαση της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας θα εστιάζει σε δύο κατηγορίες: «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» και «Ποτάμια και Πουλιά».

Υπενθυμίζεται ότι, το 2025 η ΕΚΤ προχώρησε στη σύσταση μια κριτικής επιτροπής και ξεκίνησε έναν διαγωνισμό σχεδίου, στον οποίο συμμετάσχουν σχεδιαστές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αναπτύσσουμε νέα τραπεζογραμμάτια επειδή είμαστε αφοσιωμένοι στα μετρητά τώρα και στο μέλλον. Τα τραπεζογραμμάτια αποτελούν σύμβολο της ευρωπαϊκής μας ενότητας και με τα νέα μοτίβα, γιορτάζουμε την κοινή μας ιστορία και τη δέσμευσή μας για ένα βιώσιμο μέλλον», δήλωσε ο Piero Cipollone, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Χαρτονομίσματα: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα νέα σχέδια

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με τα σχέδια το 2026.

Τα νέα τραπεζογραμμάτια θα είναι έτοιμα για κυκλοφορία μερικά χρόνια μετά από αυτήν την απόφαση και μετά τη διαδικασία παραγωγής.

Ποια είναι τα προτεινόμενα σχέδια

Οι σχεδιαστές έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους και τα προτεινόμενα σχέδια είναι τα εξής:

Για την κατηγορία «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός»:

5 ευρώ: Μαρία Κάλλας

10 ευρώ: Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

20 ευρώ: Μαρί Κιουρί

50 ευρώ: Μιγκέλ ντε Θερβάντες

100 ευρώ: Λεονάρντο ντα Βίντσι

200 ευρώ: Μπέρτα φον Ζούτνερ

Για την κατηγορία «Ποτάμια και Πουλιά»:

5 ευρώ: Ορεινό τοπίο την άνοιξη

10 ευρώ: Καταρράκτης

50 ευρώ: Ποτάμι με μαιάνδρους

100 ευρώ: Εκβολές και υγρότοποι

200 ευρώ: Θαλάσσιο τοπίο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ θέλει να προχωρήσει στην κατάργηση του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ.

Πηγή: ecb.europa.eu