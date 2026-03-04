Μενού

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Πόσο αντέχει η Ελλάδα αν κλιμακωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Το βασικό ερώτημα που τίθεται δεν είναι αν υπάρχει πρόβλημα σήμερα, αλλά πόσο ανθεκτικό είναι το ελληνικό ενεργειακό σύστημα σε περίπτωση που η ένταση μετατραπεί σε παρατεταμένη κρίση.

Εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου
Εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου | Shutterstock
Η χθεσινή σύσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έγινε σε κενό πολιτικό χρόνο.

Πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με νευρικότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενώ το Brent και το φυσικό αέριο κινούνται ανοδικά απορροφώντας τους κραδασμούς της γεωπολιτικής κρίσης.

