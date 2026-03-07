Πετρέλαιο και μη χειρότερα: Ακόμα μεγαλύτερες ανατιμήσεις για τα καύσιμα στην Ελλάδα

Μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφονται σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, ενώ η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει το 1,8 ευρώ/λίτρο. Με υπερδιπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την αμόλυβδη τρέχουν οι αυξήσεις στις χονδρικές τιμές του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης.

Η αμόλυβδη από το 1,26 στις 18 Φεβρουαρίου έφτασε στο 1,33/λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης από το 1,09/λίτρο στις 28/2 φεύγει πλέον από τα διυλιστήρια στο 1,28 στις 6 Μαρτίου. Αυξημένη κατά 17 λεπτά είναι η χονδρική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αγγίζοντας στα 1,02 ευρώ.

Οι παράγοντες που βαραίνουν το πετρέλαιο

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Ασμάτογλου, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Ελλάδας: «Αθροιστικά το πετρέλαιο θα ανέβει 25 λεπτά μέχρι σήμερα και στις βενζίνες 3,5 λεπτά, που θα φτάσουν συνολικά στα 11 με 12 λεπτά παραπάνω».

Βασική αιτία για την ανισορροπία που παρατηρείται στο ρυθμό αύξησης των τιμών, είναι αφενός η υψηλή ζήτηση πετρελαίου και αφετέρου οι φόροι που βαρύνουν την αμόλυβδη.

Ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, δήλωσε πως: «Οι βιομηχανίες στην κεντρική Ευρώπη και οι μεταφορές, όλες πια, ζητάνε συμβόλαια, προϊόντα, υγρών καυσίμων και όχι φυσικού αερίου, για να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους».

Από τις 28/2 μέχρι τις 5/3, η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης, είχε αυξηθεί κατά 9 λεπτά και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 10 λεπτά.

Με τις αυξήσεις που ανακοίνωσαν τα διυλιστήρια, η αμόλυβδη θα σπάσει το φράγμα των 1,8 ευρώ/λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης θα πλησιάσει το 1,75 ευρώ/λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης εκτιμάται ότι θα φτάσει το 1,35 ευρώ.

Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, ενδέχεται να πιέσουν προς τα πάνω και τις τιμές των υπόλοιπων προϊόντων, ωστόσο το μέγεθος των επιπτώσεων στην οικονομία, εξαρτάται από τη διάρκεια της κρίσης.