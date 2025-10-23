Πετρέλαιο θέρμανσης: Η υψηλή ενεργειακή κλάση μειώνει το κόστος έως και 70%

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έχει ήδη ξεκινήσει και οι καταναλωτές σπεύδουν να αγοράσουν κάποιες πρώτες ποσότητες, συνήθως 200-250 λίτρα, κάτι που αυτόματα αυξάνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά περίπου 1,10 x 250=275 ευρώ, αν λάβουμε ως τιμή αγοράς τα 1,10 ευρώ ανά λίτρο.
