Πετρέλαιο θέρμανσης: Η υψηλή ενεργειακή κλάση μειώνει το κόστος έως και 70%

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έχει ήδη ξεκινήσει και οι καταναλωτές σπεύδουν να αγοράσουν κάποιες πρώτες ποσότητες, συνήθως 200-250 λίτρα, κάτι που αυτόματα αυξάνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά περίπου 1,10 x 250=275 ευρώ, αν λάβουμε ως τιμή αγοράς τα 1,10 ευρώ ανά λίτρο.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

