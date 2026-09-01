Πλειστηριασμοί: Επιστρέφει το ηλεκτρονικό «σφυρί» για ακίνητα μεγαλοοφειλετών

Σε κλοιό αναγκαστικών μέτρων βρίσκονται οι οφειλέτες της εφορίας, με την ΑΑΔΕ να επαναφέρει, μετά τη θερινή ανάπαυλα, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Το «σφυρί» χτυπά στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου στον κατάλογο έχουν μπει 43 ακίνητα, από μικρές αποθήκες και αγροτεμάχια μέχρι κατοικίες, οικόπεδα και μεγάλες εκτάσεις, με τιμές πρώτης προσφοράς από μόλις 1.000 ευρώ έως 1,247 εκατ. ευρώ.
Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία να έχουν φθάσει τα 114,7 δισ. ευρώ, η φορολογική διοίκηση ανεβάζει την πίεση στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους πριν βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Στο «οπλοστάσιο» βρίσκεται πλέον και η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές έως το τέλος του 2023.
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