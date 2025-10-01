Μενού

Πληθωρισμός: Μειώθηκε στο 1,8 τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Στο 2,2 στην Ευρωζώνη

Ο ελληνικός πληθωρισμός είναι κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Μεγάλη μείωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat.

Ειδικότερα, με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σε ετήσια βάση (σύγκριση με Σεπτέμβριο 2024) μειώθηκε στο 1,8% από 3,1% τον Αύγουστο, ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,2% από 2%.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν ο τρίτος χαμηλότερος στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, μαζί με αυτόν της Ιταλίας, μετά την Κύπρο (0%) και τη Γαλλία (1,1%).

Στην Ευρωζώνη, τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο είχαν οι τιμές των υπηρεσιών (αύξηση 3,2% έναντι αύξησης 3,1% τον Αύγουστο), ακολουθούμενες από τις τιμές των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού (αύξηση 3% έναντι αύξησης 3,2%), των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων (0,8% όπως και τον Αύγουστο), ενώ οι τιμές ενέργειας μειώθηκαν 0,4% έναντι μείωσης 2% τον Αύγουστο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

