PosoKanei.gov.gr: Η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ – Πώς λειτουργεί

Στον «αέρα» βρίσκεται από σήμερα η νέα κρατική ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr, η οποία αντικαθιστά οριστικά το «e-Καταναλωτής». Το νέο αυτό εργαλείο σχεδιάστηκε με σκοπό να ενισχύσει τη διαφάνεια στην αγορά και να διευκολύνει τους πολίτες στην αναζήτηση των πιο οικονομικών επιλογών.

Η επίσημη παρουσίασή του είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 12:30 από την ηγεσία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει χιλιάδες κωδικούς προϊόντων από βασικές κατηγορίες (όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια) και εισάγει δύο σημαντικές καινοτομίες:

Ψηφιακό καλάθι αγορών: Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να συγκρίνει άμεσα, σε πραγματικό χρόνο, το συνολικό κόστος του ίδιου ακριβώς καλαθιού ανάμεσα σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Ιστορικό τιμών δύο μηνών: Δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των προσφορών, ώστε να επαληθεύεται αν μια έκπτωση είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί τεχνητή ανατίμηση του προϊόντος.

Ήδη από τις πρώτες δοκιμαστικές λειτουργίες της εφαρμογής καταγράφηκαν εντυπωσιακές αποκλίσεις ακόμη και σε ομοειδή προϊόντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί συγκεκριμένη μάρκα γάλακτος μακράς διάρκειας, η τιμή της οποίας παρουσιάζει διαφορά που ξεπερνά τα 60 λεπτά ανά συσκευασία από τη μία αλυσίδα στην άλλη.

Στόχος του εγχειρήματος είναι η τόνωση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, η συγκράτηση των ανατιμήσεων και, τελικά, η ουσιαστική προστασία του οικογενειακού προϋπολογισμού.