Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου - Νωρίτερα η καταβολή των επιδομάτων

Aντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των συντάξεων Φεβρουαρίου από τον ΕΦΚΑ, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται και η ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ για την ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων.
Ωστόσο, επειδή η τελευταία εργάσιμη του μήνα είναι η 30η Ιανουαρίου, το πιθανότερο είναι τότε να πιστωθούν και τα επιδόματα. Σε ό, τι αφορά τις συντάξεις, οι μη μισθωτοί θα πληρωθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ενώ οι μισθωτοί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΦΚΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Σοβαρά τραύματα για Μαδούρο και Φλόρες κατά την απαγωγή: Η σοκαριστική εικόνα στα δικαστήρια
- Μαίρη Ευαγγέλου: Πώς είναι σήμερα το παιδί θαύμα του κινηματογράφου - Οι τελευταίες στιγμές με τον Δαδινόπουλο
- Στον εισαγγελέα το βίντεο Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών – Σε εξέλιξη έρευνα για πιθανά αδικήματα
- Η αιχμή Πλακιά για το κόμμα Καρυστιανού: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.