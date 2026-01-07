Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου - Νωρίτερα η καταβολή των επιδομάτων

Aντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των συντάξεων Φεβρουαρίου από τον ΕΦΚΑ, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται και η ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ για την ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων.

Ωστόσο, επειδή η τελευταία εργάσιμη του μήνα είναι η 30η Ιανουαρίου, το πιθανότερο είναι τότε να πιστωθούν και τα επιδόματα. Σε ό, τι αφορά τις συντάξεις, οι μη μισθωτοί θα πληρωθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ενώ οι μισθωτοί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΦΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr