Μενού

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου - Νωρίτερα η καταβολή των επιδομάτων

Οι συντάξεις θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, ανάλογα με την τράπεζα, διευκολύνοντας έτσι την έγκαιρη πρόσβαση στα ποσά.

Reader symbol
Newsroom
Χρήματα
Χρήματα | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Aντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των συντάξεων Φεβρουαρίου από τον ΕΦΚΑ, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται και η ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ για την ημερομηνία καταβολής των επιδομάτων.

Ωστόσο, επειδή η τελευταία εργάσιμη του μήνα είναι η 30η Ιανουαρίου, το πιθανότερο είναι τότε να πιστωθούν και τα επιδόματα. Σε ό, τι αφορά τις συντάξεις, οι μη μισθωτοί θα πληρωθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ενώ οι μισθωτοί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΦΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ