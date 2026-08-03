Πόθεν Έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για δηλώσεις - Πότε εκπνέει η προθεσμία

Ανοιχτή είναι από σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία έως τις 3 Νοεμβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης.
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