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Πόθεν Έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για δηλώσεις - Πότε εκπνέει η προθεσμία

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις φετινές δηλώσεις Πόθεν Έσχες άνοιξε από σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου - Πότε λήγει η προσθεσμία.

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Ανοιχτή είναι από σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες με τους υπόχρεους να έχουν προθεσμία έως τις 3 Νοεμβρίου για να οριστικοποιήσουν τη δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης.

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