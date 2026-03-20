Πού κινούνται οι τιμές των καυσίμων: «Όσο δεν μειώνεται ο ΕΦΚ, οι τιμές θα τρέχουν»

Μία «ανάσα» από τα 2 ευρώ παραμένει η τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια καυσίμων, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η πρατηριούχος και πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Zάγκα, αναφέρθηκε στην άνοδο των τιμών αλλά και μίλησε για τις αντιδράσεις του κλάδου για το πλαφόν.

«Όσο βλέπω ότι δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος, οι τιμές θα τρέχουν. Γιατί; Γιατί κάθε που έχουμε δελτίο απόδειξη έχει αύξηση επάνω. Εχθές που παρέλαβα το πρωί, η αμόλυβδη έπρεπε να ήταν πάνω από 2 ευρώ. Δηλαδή θα έρθετε με ένα πενηντάρικο, το λέω χοντρά και θα πάρετε 25 λίτρα απλή αμόλυβδη» σημείωσε η κα Zάγκα στην ΕΡΤ.

«Εμείς δεν μπορέσαμε αυτό το σοκ που θα έρθει ο πελάτης, το λέω ειλικρινά κάτω και από το πλαφόν και πήγε για ψυχολογικούς λόγους, 1,91 με 1,98, ενώ έπρεπε να ήταν πάνω από 2 λεπτά. Δεν το βάλαμε επίτηδες γιατί είναι μεγάλο σοκ για τον πελάτη. Δεύτερον, το απλό πετρέλαιο δεν το πήρα και είναι 1,99. Δεν ξέρω πόσο έχει πάει, αλλά το ενισχυμένο πετρέλαιο ξέφυγε με την αγορά εχθές 2,058. Είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι βλέπει ότι εξελίσσεται ραγδαία αυτή η κατάσταση» επεσήμανε η ίδια.

Αναφέρθηκε σε χώρες που έχουν ήδη μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και έκρινε πως από την συνάντηση με την κυβέρνηση βγήκε λευκός καπνός, αλλά θα φανεί εάν θα γίνει αντιληπτό ότι χρειάζονται μέτρα για τη φορολογία.

Αναφερόμενη στην αναβάθμιση των συστημάτων εισροών – εκροών, είπε πως «ήδη μερικά μαγαζιά ξεκίνησαν ήδη και θα μας δώσει γιατί είναι πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά τα χρήματα. Δεν μπορεί ένα μαγαζί απλό να βρει τα χρήματα. Το ξεκαθαρίζω, είναι πια θέμα επιβίωσης, ήδη το είπα στον υπουργό, ότι θα κλείσουν πολλά μαγαζιά, οπότε λέει μέχρι τέλος Ιουνίου θα τα λέμε, θα ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν έχω πάρει ακόμα σήμερα καύσιμα, θα δω τι τιμολόγιο θα έρθει και θα κάνω και πάλι το σταυρό μου».

«Αυτά τα συστήματα εισροών, εκροών, εμείς τα βάλαμε πριν μερικά χρόνια με την με την ψευδαίσθηση ότι θα παταχθεί το λαθρεμπόριο. Τρίχες, τίποτα δεν έγινε. Ξέρετε γιατί δεν έγινε; Θα το ξαναπώ,, γιατί δεν μπήκε στην πηγή διακίνησης στα διυλιστήρια, βάλε τα συστήματα, μπλόκαρε από κει το σύστημα, να σου πω αν θα ξεφύγει τίποτα».

Η συνάντηση με τον Τάκη Θεοδωρικάκο

Σχετικά με την ίδια τη συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, δήλωσε: «Χθες είχαμε τρεις ώρες γεμάτες συνάντηση με τον Υπουργό, οι δύο Ομοσπονδίες, η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, όπου ανήκω στο διοικητικό και είμαι εκπρόσωπος Τύπου αυτής και η ΠΟΠΕΚ ( Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων), είμαστε ενωμένοι».

Στόχος, όπως εξήγησε, δεν είναι «μόνο να υπερασπίσουμε τον κλάδο μας, αλλά και τον καταναλωτή και αυτό το δηλώσαμε και τη Δευτέρα κιόλας που είχαμε έκτακτη συνάντηση μεταξύ μας. Είπαμε, δεν θα προβούμε σε κάτι καινούργιο, θα τα ξαναπούμε και ήταν σοφό».

«Ο υπουργός ήταν ανοιχτός, είπε ότι το πλαφόν αναγνωρίζει ότι βάζουμε για άλλη μια φορά πλάτη, ο κλάδος. (...) Δεσμεύτηκε όμως ότι το πλαφόν θα μείνει ό,τι και να γίνει, μέχρι τέλος Ιουνίου. Το δεύτερο, είπε ότι τα συστήματα εισροών και εκροών τα οποία βάζει ο κλάδος για αναβάθμιση, για την πάταξη του λαθρεμπορίου, που εγώ το τονίζω για άλλη μια φορά, αυτοί οι χάκερ είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από την τεχνολογία. Άρα τι μπορεί να γίνει; Το μάτι του νόμου πάνω σε αυτούς συνέχεια. Ξέρουν ποιοι είναι».

Επίσης, η κα Zάγκα εξήγησε: «Θα μας δώσει ένα voucher γύρω στις 3.000 στο κάθε μαγαζί, αυτό κάνει 6 – 7 ανάλογα μια ενίσχυση οικονομική και δίνει μια παράταση. Δεν το δίνει σε εμάς στην πραγματικότητα το δίνει σε εταιρείες οι οποίες δεν προλαβαίνουν, έχουν πάρα πολύ δουλειά και δεν προλαβαίνουν. (...) Μας είπε ότι έχετε δίκιο, εγώ θα είμαι μαζί σας, θα σταματήσω οτιδήποτε γίνεται στον χώρο σας και δεν είναι σωστό, γιατί κάνανε πάρα πολλούς ελέγχους και βρήκαν ότι ο κλάδος κινείται καλά».