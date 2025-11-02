Πράσινα τιμολόγια: Από 13,9 έως 26,4 λεπτά ανά kWh τον Νοέμβριο – Ανοδικά σχεδόν όλοι οι πάροχοι

Τις προβλέψεις των εκπροσώπων της αγοράς, οι οποίοι τόνιζαν στο insider.gr ότι ο Νοέμβριος θα χαρακτηριστεί από ανατιμήσεις κατά 15% περίπου στις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων, επιβεβαιώνουν οι ανακοινώσεις των προμηθευτών.
Με βάση τις χρεώσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν χθες αργά το βράδυ, σχεδόν όλα τα πράσινα οικιακά τιμολόγια κινούνται ανοδικά. Οι τιμές ξεκινούν από 13,9 και φτάνουν μέχρι τα 26,4 λεπτά ανά kWh. Ως συνέπεια, καταγράφεται αύξηση τόσο στο φθηνότερο όσο και στο ακριβότερο ειδικό προϊόν, σε σχέση με τον Οκτώβριο.
