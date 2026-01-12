Πρεμιέρα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Ευκαιρίες έως και 50% - Τι συμβουλεύουν οι έμποροι

Πρεμιέρα έκαναν σήμερα, Δευτέρα 12/1, οι χειμερινές εκπτώσεις, με τους εμπόρους να ρίχνουν τις τιμές για να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, στην Ερμού και τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, η κίνηση ξεκίνησε από το πρωί με τους καταναλωτές να κάνουν τις πρώτες «αναγνωριστικές» βόλτες και έρευνα αγοράς, ενώ η προσέλευση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά από το απόγευμα και τις επόμενες ημέρες.

Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά (προαιρετικά) τις δύο ερχόμενες Κυριακές.

Χειμερινές εκπτώσεις: «Στοκ» και ευκαιρίες στο 50%

Μιλώντας στην κάμερα, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαββίδης, εξήγησε πως η αγορά ξεκινά επιθετικά, ειδικά σε ένδυση και υπόδηση, με πραγματικές εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.

Στόχος είναι να φύγει το στοκ που έμεινε στα ράφια κατά την εορταστική περίοδο, η οποία, όπως παραδέχτηκε, κινήθηκε σε ρηχά νερά λόγω των οικονομικών δυσκολιών των νοικοκυριών.

«Ερχόμαστε μετά από μία όχι τόσο θετική περίοδο Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς, η οποία μπορεί να είχε κόσμο στις αγορές, αλλά αυτό δεν συνοδεύτηκε και με τις ανάλογες πωλήσεις, διότι υπάρχει θέμα το οποίο συνεχίζει με το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η συμβουλή των εμπόρων

Ο κ. Σαββίδης έδωσε και μια χρηστική συμβουλή στους καταναλωτές: να μην καθυστερήσουν αν έχουν εντοπίσει κάτι συγκεκριμένο, καθώς τα δημοφιλή νούμερα εξαντλούνται πρώτα.

«Η συμβουλή του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας είναι, εφόσον κάποιος καταναλωτής θέλει να προχωρήσει σε κάποια αγορά, να σπεύσει, διότι τα καλά νούμερα και χρώματα φεύγουν πρώτα και μετά μπορεί να πέφτουν οι τιμές, αλλά αυτές οι καλύτερες τιμές αναφέρονται σε προϊόντα, χρώματα και μεγέθη τα οποία δεν είναι και πολύ δημοφιλή».

Τέλος, υπενθύμισε ότι η νομοθεσία είναι αυστηρή με την υποχρεωτική διπλή αναγραφή της τιμής, γεγονός που έχει οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Παράλληλα, συνέστησε στους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς και να προτιμούν τις πιστωτικές κάρτες για τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές ως τον ασφαλέστερο τρόπο πληρωμής.