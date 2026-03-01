Πρόσληψη 2.000 ανέργων με επιδότηση έως 875 ευρώ μηνιαίως - Έρχεται νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ηλικίας 18 ετών και άνω κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με το ποσό των 875 ευρώ (μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος).

